Pán primátor, prečo nám ničíte náš zelený verejný priestor?

Výsadba 10.000 stromov v Bratislave zaberá všetky voľné zelené plochy na sídlisku. Bohužiaľ aj plochy, kde sa deti hrávali, napr. futbal. Takto paradoxne Magistrát podstatne ubližuje Bratislave.

A čo deti? Majú sa kde hrať?

Obzrite sa po svojom okolí a nájdite plochy, kde môžu deti športovať. Asi len ťažko nájdete nejakú plôšku, kde by si malí chlapci a dievčatá mohli zakopať futbal.

Deti si kopú loptu vo vnútrobloku na Bebravskej ulici. Už tam stihol Magistrát nasadiť stromy. (msu)

Ako vychováme futbalistov? Kde naberú deti silu a kondíciu? Ako ich chceme uchrániť pre drogovými priekupníkmi, keď im neposkytneme priestor na zmysluplné trávenie voľného času?

Rovnako ani my dospelí nemáme miesto pri svojom dome, kde by sme sa mohli stretnúť, tráviť čas a prípadne aj skúsiť nejaký športík: bedminton, volejbal, frisbee.

Pretože Magistrát hlava-nehlava sadí všade stromy. Akoby sme boli v lese a nie v meste, kde žijú ľudia. Bez citu a rešpektu k miestnym ľuďom. Bez akéhokoľvek vkusu. Bez rozumu.

Srdce ma bolí keď vidím, ako miznú posledné plôšky pre detské hry u nás na Dolných Honoch

Najnovšie sa ma veľmi dotkla výsadba šiestich stromov na Slatinskej ulici. S radosťou som sledoval, ako tu malí chlapci hrávajú futbal. Ale videl som aj ako tu trénovali, rozložili si na tráve prekážky a v spolupráci s dospelými zlepšovali svoje telesné schopnosti.

Toto je minulosťou. Magistrát tu priamo doprostred tohto malého zeleného kúska plochy úplne necitlivo zasadil stromy (podľa 10000 stromov.sk zasadili 6 stromov, ale je ich tu viacej nových).

Aj tu hrávali deti futbal. Teraz sú tu nasadené stromy. !!! (msu)

Magistrát na Slatinskej nerešpektoval ani ďalšie prirodzené podmienky sadenia stromov. Napríklad žiaden strom nie je umiestnený tak, aby tienil tunajším lavičkám počas horúcich poludní. Pri tom aj človek, ktorý má problém dokončiť základnú školu, si na svojej záhrade zasadí strom tak, aby si mohol v jeho tieni posedieť. Akurát bratislavský Magistrát to nedokáže.

Stromy a lavičky k sebe nepatria. Prečo? (msu)

Pri tom stačilo stromy zasadiť trochu ináč, na iné miesta. Netreba na to ani euro navyše. Treba len trochu rozumu, citu a ochoty. Stačilo urobiť úplne prirodzenú vec a opýtať sa obyvateľov, ako chcú tento zelený priestor využívať. Škoda, je to ďalšia premárnená príležitosť urobiť niečo dobré pre Bratislavu a Bratislavčanov.

Zničujúci zásah vo vnútrobloku na Bebravskej ulici

Viedol som dlhý a ťažký rozhovor s pracovníkom oddelenia zelene na Magistráte po tom, ako nám priamo na mieste, kde sa deti hrávajú, zasadili stromy. Po tom, ako sme si sami 20 rokov zveľaďovali tento priestor, tu zasiahol Magistrát tvrdou a ničivou rukou.

Tu vidieť dva nové stromy na miestach, ktoré zostali voľné pre deti, aby sa tu mohli hrať. (msu)

Bolo ťažké primäť pracovníka Magistrátu, aby sa so mnou vôbec rozprával – začal sa so mnou rozprávať až po zásahu jednej z námestníčok. Výsledok je taký, že nám Magistrát nepatrne vyšiel v ústrety a navrhol presadiť 2 stromy z asi pätnástich – žiadal som presadenie 3 stromov, ktoré boli zasadené priamo na miesta, kde sa deti hrávali rôzne športové hry. Malo by ich oddelenie zelene presadiť v apríly. Ale vidím, že Magistrát sadí stromy bezohľadne k obyvateľom ďalej na iných miestach.

Stromy, ktoré nevytvárajú nič pekné a funkčné pre miestnych obyvateľov. (msu)

Magistrát nepočíta s deťmi ani s dospelými

Takže ako? Urobí samospráva niečo pre deti? Aby mohli tráviť voľný čas na miestach so zeleňou. Plochy so zeleňou sú na sídliskách obrovské. Deti ich však vôbec nevyužívajú. Hlavne preto, že samospráva, v tomto prípade aj Magistrát, na ne pri sadení stromov vôbec nemyslí.

Magistrát vôbec neuvažuje nad tým, že plochy, kde sadí stromy, by mohli využívať aj miestni ľudia. Je to úplne nepochopiteľné. Magistrát s obyvateľmi vôbec nepočíta. Škoda, že to Magistrátu nemôžem vrátiť a nepočítať s jeho úradníkmi pri platení daní. A to od nás chcú, aby sme sa sčítali v prospech Bratislavy.

Nečudujme sa potom, že mladí ľudia nemajú vzťah k Bratislave. Čo im dáme, to nám vrátia. Celkovo sa náš macošský vzťah k mladým Bratislavčanom vracia aj v tom, že volia rôzne extrémistické strany alebo nevolia vôbec.