Zmena podnebia je najväčšia výzva

Máme šancu urobiť pre ľudstvo a prírodu tak veľa ako žiadni iní ľudia, ktorí kedy žili alebo budú na Zemi žiť.

Zmena podnebia je výzva urobiť už pre naše deti a ich deti niečo naozaj významné. Dôsledky pociťujeme teraz ale tieto dve ďalšie generácie ich pocítia ešte silnejšie.

Ale to je len začiatok. Otepľovanie je veľmi spomalené obrovskou kapacitou oceánov. Oceány prijímajú viacej energie so zosilňujúceho sa skleníka našej atmosféry – je to zhruba energia troch atómových bômb každú sekundu – ako píše Lynas. Tepelná kapacita však zabezpečuje, že odraz na teplote je veľmi pomalý a oneskorený. Skleník, ktorý sme už vytvorili bude dvíhať teplotu atmosféry ďalšie stovky a tisícky rokov.

Nejde len o ľudí. Ide o prežitie druhov a života vôbec. Je možné, že osud koralových útesov je navždy spečatený. Nestratia sa úplne, je možné, že na vhodných miestach vo väčšej hĺbke nejaké koraly aj s torzom pôvodného krásneho a bohatého života zostanú. Napriek tomu pri pohľade na rozsah ničenia koralových útesov sa tlačia slzy do očí vedcom, ktorý sa koralovými útesmi zaoberajú.

Podobne ako koralové útesy sú ohrozené všetky prírodné spoločenstvá – od ľadových medveďov po amazónsky prales.

Toto všetko však môžeme zachrániť.

Ešte je to možné.

Ešte máme trochu času – pár mesiacov, roky už veľmi nie. Čas je v tomto prípade našim úhlavným nepriateľom – už sa nám vysmieva v akom sme prúsery. Ale ešte sa môžeme zasmiať naposledy. Možno len usmiať, pretože veľa vecí sa už zmenilo a zmení.

Môžeme sa so smútkom pýtať – ale čo môžem ja sám urobiť s týmto problémom?

Môžem.

V prvom rade si myslím, že musíme o zmene podnebia vedieť a aspoň trochu jej rozumieť. Už samotné naše vedomosti budú mať vplyv na politikov, ktorí nebudú môcť tvrdiť bludy. Náš jasný postoj zmení politické zloženie parlamentu, prinesie zmenu politiky vlády. Pomätenci, ktorí hlásia, že opatrenia na zastavenie otepľovania prinesú neprijateľné zníženie HDP (SaS) sa presunú do oblasti hoaxov, ktoré sociálne siete blokujú.

Už toto podľa mňa stačí.

Ďalej záleží na tom, k čomu sa osobne prikláňame. Pre tých, ktorí majú srdečný vzťah k prírode a životnému prostrediu môže byť dôležité, aby aj niečo urobili pre túto výzvu. Malé činy aj malého množstva ľudí môžu spôsobiť obrat.

Pretože viem, že najväčším problémom Slovenska ale aj súčasného sveta je, že drvivá väčšina ľudí (99%) nepohne prstom. Preto aj malý čin jedného človeka môže veľa znamenať.

Na záver Mark Lynas píše: Pesimisti sa ma niekedy skľúčene pýtajú, či by mali mať ešte deti alebo či je už budúcnosť taká zlá, že musia zostať bezdetní a osamelí. Moja odpoveď je jednoznačná: samozrejme, že by ste mali mať deti! Ploďte deti, milujte ich a potom z celej duše bojujte o ich budúcnosť.

Ak ste sa dočítali až sem, tak vás pravdepodobne táto téma zaujíma. Knihu si môžete kúpiť napríklad tu: https://www.martinus.sk/?uItem=784399

https://www.pantarhei.sk/vsetky-produkty?q=lynas

https://www.gorila.sk/detail/784399/Sest-stupnov-Posledne-varovanie