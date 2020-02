Ako píše Zem a vek o globálnom otepľovaní 2: Ekopanika

Je to prvý a najzásadnejší článok zo série článkov o zmene podnebia. Článok ukazuje vysoké majstrovstvo v prekrúcaní, vyvolávaní dojmov, ohováraní, manipulácii a v skrývaní. Ale ak čitateľ chce byť klamaný, ako sa mu dá pomôcť?

Autorom je Richard Strážan (treba si tie mená pamätať). Článok vyšiel v decembrovom vydaní časopisu Zem a vek.

Pozrite tiež ďalšie články:

Ako píše Zem a vek o globálnom otepľovaní 1: Nová Gretina tvár

Ako píše Zem a vek o globálnom otepľovaní 3: Nie je dôvod na šírenie strachu

Je ťažko sa vyjadrovať ku všetkým nepravdivým tvrdeniam v článku.

Ukážem aspoň časť z techník z článku, ktoré sa používajú pri popieraní podnebia ale aj pri akejkoľvek inej manipulácii v médiách:

... ony sa nás snažia zachrániť pred nami samotnými zavedením kontrol emisií uhlíka, nehovoriac o myšlienke kontroly populácie. Viac ráz v časopise spája opatrenia proti zmene podnebia s kontrolou populácie. Samozrejme, že sa málokomu môže páčiť kontrola populácie. A kto by potom veril takýmto idiotom. Toto spojenie však nie je pravdivé – zatiaľ som nezaregistroval medzi opatreniami proti zmene podnebia aj pokus o kontrolu populácie. Autor spája pravdivé a nepravdivé tvrdenie, a tak sa snaží spochybňovať globálne otepľovanie.

Inštitúcie aj naďalej zamietajú žiadosti o údaje na základe zákona o slobode informácií. Autor nedáva žiadny dôkaz, tvrdení bez dôkazov je plný článok. Opak je pravdou, NOAA a NASA údaje zverejňujú, CRA ich zverejnilo v roku 2011.

Za tzv. alarmistickým hnutím je totiž nespočetne množstvo firemných nadácií, ktoré sú známe podporou zmien režimov na celom svete, ochranou a presadzovaním osobitných záujmov finančníkov a podporou liberálnej agendy od práv LGBTI ľudí až po šírenie obáv zo spoločného vplyvu na životné prostredie. Opäť žiadny dôkaz. A opäť opak je pravdou, boli zverejnené dôkazy o tom, ako funguje profesionálne ovplyvňovanie verejnosti v réžii fosílnych firiem: Philip Morris a popieranie zmeny podnebia.

Existuje oveľa viac presvedčivých dôkazov o tom, že zmeny podnebia sú determinovaná Slnkom. Táto veta je pravdivá, ale v súvislosti so zmenou podnebia spôsobenou človekom je to čistá lož. Dôkazy o tom, že súčasné oteplenie spôsobilo Slnko proste nie sú. Zverejňovanie lží a viet, ktoré v kontexte globálneho otepľovania nie sú pravdivé je ďalšou technikou, ktorú autor používa. A ešte jeden naozaj vydarený argument v súvislosti so Slnkom: ... a ako vieme, táto masívna guľa tepla a žiarenia je viac ako milión krát väčšia ako Zem. Tí jednoduchší z nás si prídu na svoje.

Problém transparentnosti

Ako jediný vecný argument proti globálnemu otepľovaniu spôsobenému človekom používa autor údajné zakrývanie údajov o podnebí niektorými organizáciami. Keďže podľa autora nie sú prístupné základné údaje, nie je možné nezávisle overiť, či odvodené informácie o meniacom sa podnebí sú pravdivé.

Podľa Strážana organizácia CRA pri University of England odmieta zverejniť surové údaje. Dokonca vraj niektoré z týchto údajov stratila.

Táto kauza je stará. Už v roku 2011 CRU zverejnila všetky surové dáta okrem údajov zo 17 poľských meteorologických staníc, pretože Poľsko nedalo súhlas na zverejnenie údajov: OK, climate sceptics: here's the raw data you wanted.

Určitý obraz, čo sa stalo je možné si urobiť v zverejnenej časti knihy o tomto prípade: The Disclosure of Climate Data. Podľa vyšetrovania, ktoré súvisí aj s aférou uniknutých mejlov vedcov, prípad nevhodnej komunikácie vedca je jedným z mnohých tisícov, ktoré boli v poriadku. Zverejnenie údajov malo svoje objektívne problémy, ktoré sú v článku v časopise naznačené, ak vieme čítať medzi balastom, ktorý tu autor neustále vnáša.

Strážan nedáva žiadne dôkazy, že aj ďalšie organizácie ako je NOAA alebo NASA odmietajú zverejniť surové údaje. Opak je pravdou – tieto údaje boli už dávno zverejnené.

Podrobnosti sú popísané aj na wikipédii Climatic Research Unit email controversy. A ďalej tu Freedom of Information requests to the Climatic Research Unit.

Veda okolo zmeny podnebia zahŕňa množstvo skúmania, ohromné množstvo vedeckých štúdií a článkov vo vedeckých časopisov. Zasadnutia vedcov a politikov, ktorý na základe dostupných informácií hodnotia situácia v globálnom otepľovaní a navrhujú a snažia sa prijímať riešenia.

Strážan z tohto všetkého vybral jeden jediný prípad nevhodnej komunikácie vedca, ktorý sa zaoberá zmenou podnebia. Z roho odvodzuje nedôveryhodnosť celej vedy o zmene podnebia. To všetko je dobré pre naivných ľudí.

Žiadne ďalšie argumenty

Problém s údajmi z CRA je jediný vecný argument, ktorý Strážan v článku používa. Trochu úbohé pre najdôležitejší článok v časopise a pre také závažné spochybňovanie globálneho otepľovania. Ak máte možnosť, poriadne si prezrite článok a nájdite niečo vecné, čoho sa dá zachytiť. Je len plný náznakov, dojmov, osočovania a nepodložených tvrdení.

Ako je to s panikou?

Obidva články polemizujú s vyhláseniami o veľmi kritickej situácii a s predpoveďami, že sa ženieme do katastrofy. Je však takáto panika na mieste?

Ak chcete získať odpoveď na túto otázku, skúste si zistiť odpovede na nasledovné dve otázky:

Aká je bezpečná hranica globálneho oteplenia? Koľko skleníkových plynov môžeme vypustiť, ak nechceme prekročiť bezpečnú hranicu globálneho oteplenia?